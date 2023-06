Neues Vogelhaus im Zoo Basel eröffnet

In der renovierten Vogelanlage sind 18 verschiedene Arten zu Hause, darunter etwa die Bartlett-Dolchstichtaube.

Am Samstag wurde das neue Vogelhaus im Basler Zoo eröffnet. Zur Feier des Tages erhielten die Besuchenden freien Eintritt in den Zoo.

Der Zoo Basel feierte die Eröffnung seines neuen Vogelhauses am Samstag mit einem Tag der offenen Tür. Nach einer dreijährigen Wartezeit war es endlich so weit: Das Vogelhaus, einschliesslich Erweiterungsbau und neuer Aussenanlagen für Zwergotter und Pelikane, konnte vom Publikum besichtigt werden.

Da der Zustand des alten Vogelhauses aus den 1920ern schlechter als erwartet war, musste weit mehr abgebrochen und neugebaut werden als erst geplant war, heisst es in einer Medienmitteilung des Zollis. Ursprünglich war die Eröffnung des Vogelhauses für 2022 geplant. Weiter sei das Renovierungsunterfangen durch Lieferengpässe und unvorhergesehene Kostensteigerungen aufgrund der Corona-Pandemie erschwert worden, heisst es.

Der Neubau sei für den Zoo trotz allen Hürden «ein grosser Meilenstein», sagt Zoodirektor Olivier Pagan gegenüber der «Basler Zeitung». «Wir sind daran, eine Vogelwelt zu kreieren», erzählt er weiter. Das Ziel der Vogelanlage sei nicht bloss, dass Leute mit den Tieren in Kontakt kommen, sondern dass sie, wie bei anderen Häusern des Zoos, etwas über ein bestimmtes Thema lernen. In diesem Fall ist es die Evolution. «Vögel sind die perfekten Akteure, um dieses Thema darzustellen, denn wer hat schon im Kopf, dass Vögel irgendwann mal Dinosaurier waren», so der Zoodirektor zur Zeitung.