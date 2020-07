Kanton Graubünden

Neues Wolfsrudel entdeckt – Wachablösung beim Calanda-Rudel?

Wie bereits länger vermutet, hat sich im Bündnerland ein neues Wolfsrudel gebildet. Es erhielt die Bezeichnung Stagias-Rudel. Andere Rudel haben für Nachwuchs gesorgt. Um das Calanda-Rudel gibt es viele Fragezeichen.

Die Präsenz eines Wolfspaars rund um Sedrun und Disentis deutete schon länger darauf hin, dass sich in dieser Region ein weiteres Wolfsrudel bilden wird. Nun hat sich diese Vermutung bestätigt. Bis jetzt seien drei Jungtiere beobachtet worden, teilt das Amt für Jagd und Fischerei Graubünden mit. Amtsleiter Adrian Arquint sagt: «Das konnten wir aufgrund von Beobachtungen und Fotofallen feststellen.» Das Revier des neuen Rudels umfasst das Gebiet Sursassiala. Es erstreckt sich über die Gemeindegebiete Tujetsch, Disentis/Muster und Medel (Lucmagn). Mit dem neuen Rudel sind nun zusammen mit dem Morobbia-Rudel an der Kantonsgrenze zum Tessin sechs Rudel bestätigt, die ihre Streifgebiete im Kanton Graubünden haben.

Bekannte Wolfsrudel ebenfalls mit Nachwuchs

Am Heinzenberg, rund um den Glaspass konnten sowohl Schafhirtinnen als auch die Wildhut des Amts für Jagd und Fischerei des Kantons Graubünden mehrere Male Rufe von Wolfswelpen hören. Dies bestätigt die Annahme einer Reproduktion beim Beverin-Rudel. Noch ist aber nicht klar, um wie viele Welpen es sich handelt. Arquint meint dazu: «Es ist sehr schwierig, zu dieser Zeit bereits die Anzahl von Jungtieren zu bestimmen. Das ist nicht nur beim Beverin-Rudel so, sondern bei allen.» Im letzten Jahr hätten sie die Anzahl Welpen erst im Herbst eruieren können.

Auch in Obersaxen gab es Hinweise, dass das Valgronda-Rudel in diesem Jahr wieder Nachwuchs erhalten hat. Hier können ebenfalls noch keine Angaben zur Anzahl der Welpen gemacht werden.

Nicht allen passt die Wolfspräsenz in Graubünden, wie dieses Video aus Panix vom März zeigt.

Offene Fragen beim Calanda-Rudel

Das erste Rudel war 2012 das Calanda-Rudel. Dort gibt es noch keine Informationen zu Nachwuchs und auch sonst gibt es Unklarheiten. Arquint erklärt: «Die beiden Leittiere des Rudels kommen langsam in die Jahre. Wenn Wölfe ein gewisses Alter erreicht haben, sorgen sie für keinen Nachwuchs mehr.»

Es sei aber unklar, ob neue Leittiere das Rudel übernommen haben und ob diese Nachwuchs produziert haben. Diese Leittiere müssten auch nicht zwingend aus dem gleichen Rudel kommen. Es sei auch möglich, dass sie aus einer anderen Region zum Calanda-Rudel gestossen seien, erklärt Arquint. Denn Jungwölfe bleiben nicht immer beim Rudel, sondern wandern auch ab, und so entstehen neue Rudel. Es ist noch nicht bekannt, ob es in den letzten Wochen in weiteren Regionen des Kantons Graubünden zu neuen Rudelbildungen mit Nachwuchs gekommen ist.