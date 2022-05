Region Alicante : Neugeborenes ausgesetzt – Schweizerin (39) in Spanien verhaftet

An abgelegener Stelle in Südspanien soll die Frau zunächst in einer Häuserruine das Kind zur Welt gebracht und es dann entlang einer Landstrasse abgelegt haben. Nur mit Glück soll dieses überlebt haben. Die Frau sitzt nun in Untersuchungshaft.