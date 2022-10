Spital Zollikerberg: Neugeborenes in Baby-Fenster gelegt – Kesb ruft Mutter auf, sich zu melden

2015 wurde zum ersten Mal ein Säugling im Spital Zollikerberg abgegeben. Am vergangenen Samstag wurde das Baby-Fenster erneut in Anspruch genommen.

1 / 3 Im Spital Zollikerberg wurde am Samstagabend ein Neugeborenes im Babyfenster abgegeben. Das Angebot wurde seit der Instandsetzung der Klappe 2014 zum zweiten Mal in Anspruch genommen. (Symbolbild) 20min/Matthias Spicher Bei dem Baby handelt es sich um ein Mädchen, es sei wohlauf. Für weitere Abklärungen bleibe das Neugeborene jedoch vorerst im Spital. Zollikerberg In der Schweiz gibt es mittlerweile acht Babyfenster. Das Angebot des Spital Zollikerberg bleibt bislang im Kanton Zürich aber das Einzige. 20min/Lynn Sachs

Darum gehts Am Samstagabend wurde im Spital Zollikerberg ein Neugeborenes in der Babyklappe abgegeben.

Es ist das zweite Mal, seit 2014, dass in Zürich ein Säugling abgegeben wurde.

Nun wird die Mutter aufgerufen, sich zu melden.

Seit 2014 existiert im Spital Zollikerberg ein sogenanntes Babyfenster – es ist bisher das einzige im Kanton Zürich. Am Samstag wurde zuletzt ein Neugeborenes in das Bettchen hinter der Klappe gelegt, teilte die Kindes- und Erwachsenen Schutzbehörde (Kesb) Meilen mit. Bei dem Baby handelt es sich um ein Mädchen, es sei wohlauf. Für weitere Abklärungen bleibe das Neugeborene jedoch vorerst im Spital. Es war erst das zweite Mal seit der Einführung, dass im Spital Zollikerberg ein Säugling in die Klappe gelegt wurde.

Für das Mädchen wird eine gesetzliche Vertretung bestimmt, welche sich zusammen mit der Kesb um eine Unterbringung des Kindes kümmern wird. Einen Namen wird das Neugeborene durch den Gemeinderat Zollikon erhalten. Die Behörden rufen die Mutter respektive die Eltern dazu auf, sich zu melden, damit zusammen eine passende Lösung für das Kind gefunden werden kann.

Babyfenster-Alarm ertönt nach drei Minuten

Wie es auf der Webseite Babyfenster.ch heisst, handelt es sich bei den Schweizer Babyfenstern um ein Hilfsangebot für «extreme Notsituationen». Das Angebot gibt es aktuell neben Zürich in Basel, Bern, Bellinzona, Davos, Einsiedeln und Olten. Mit dem Babyfenster erhalten die Eltern die Möglichkeit, ihr Kind anonym in «sichere Hände» zu übergeben.

Abgeben kann die Mutter oder der Vater das Kind grundsätzlich, indem sie das Fenster öffnen und das Baby in ein bereitstehendes Wärmebettchen legen. Darin befindet sich der «Brief an die Mutter», in diesem werden die Eltern unter anderem über juristische Fragen aufgeklärt.

Um die Anonymität der Mutter zu bewahren, ertönt der «Babyfenster-Alarm» normalerweise erst nach drei Minuten, nachdem das Neugeborene in das Bettchen gelegt und das Fenster wieder geschlossen wurde.

27 Säuglinge in Baby-Fenstern abgegeben

In den Spitälern gibt es, so Dominik Müggler von der Schweizerischen Hilfe für Mutter und Kind, danach einen exakt definierten Notfallplan. Das Baby werde zuerst fotografiert und im Anschluss medizinisch untersucht und gepflegt. Danach werde für das Kind eine Krankenkasse besorgt und meist noch eine DNA-Analyse gemacht.

Nach diesen ersten Schritten komme der Säugling für etwa drei Monate in eine Pflegefamilie. In der Zwischenzeit sucht ein beauftragter Vormund eine Adoptivfamilie. Unter der Bedingung, dass sich die leibliche Mutter nicht meldet und das Baby zurückverlangt, werde zwölf Monate, nachdem das Kind in die Adoptivfamilie gekommen ist, die Adoption abgeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt, also rund 15 Monate nach der Geburt, kann die leibliche Mutter den Säugling nicht mehr «zurückverlangen». Sie hat jedoch die Möglichkeit, sich bei den Behörden zu melden und dem Kind Informationen zukommen zu lassen.

Laut Müggler wurden seit der Einführung der ersten Schweizer Baby-Fenster bis Ende 2021 27 Säuglinge abgegeben. Sechs dieser Kinder seien wieder zu ihrer leiblichen Mutter zurückgekehrt, bei weiteren sechs habe diese ihre Identität preisgegeben.

Bist du oder ist jemand, den du kennst, ungeplant schwanger geworden? Hier findest du Hilfe: Beratungsstellen nach Region Appella, Telef on- und Onlineberatung Fachstelle Kindsverlust, Beratung während Schwangerschaft, Geburt und erster Lebenszeit Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143