Mutter gesucht : Neugeborenes in Babyfenster von Berner Spital abgegeben

Im Berner Lindenhofspital wurde am Dienstagabend ein neugeborenes Baby ins Babyfenster gelegt. Der kleine Junge bleibt vorläufig für weitere medizinische Abklärungen im Spital.

In das Babyfenster des Lindenhofspitals in Bern wurde am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr ein neugeborenes Baby gelegt, wie der Kanton Bern am Mittwochmittag mitteilte. Das Spital ruft die Mutter dazu auf, sich bei der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Bern zu melden, damit in Zusammenarbeit mit Fachpersonen die beste Lösung für das Kind gefunden werden könne.