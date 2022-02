Schweden-Star mit irrer Idee : «Neugierig darauf, Schauspieler zu sein» – Ibrahimovic plant Hollywood-Karriere

Zlatan Ibrahimovic hat grosse Pläne und möchte nun auch die Leinwand erobern. Doch zuerst soll für den schwedischen Fussballstar das Comeback bei der AC Milan folgen.

Wann beendet Zlatan Ibrahimovic seine Fussballkarriere? Der Milan-Stürmer hat bereits 40 Jahre auf dem Buckel und ist damit der älteste Feldspieler in der Serie A. Lust darauf, seine Fussballschuhe schon bald an den Nagel zu hängen, hat der Schwede, der zurzeit an Adduktoren-Problemen leidet, aber anscheinend noch nicht. Ibrahimovic bestätigte dies gegenüber dem italienischen Radiosender Radio 105: «Es ist Ibra, der entscheidet, wann er aufhört.» Der Superstar weiter: «Viele Leute sagen mir, dass ich fertig bin mit dem Fussball, aber ich bin ermutigt. Ich bin zuversichtlich in allem, was ich tue.»