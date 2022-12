Schweiz: Neugierig, verdutzt oder unbeeindruckt – Schweizer Zootiere im ersten Schnee

Im Flachland ist heute der erste Schnee in diesem Jahr gefallen. Ein Erdmännchen schaut ganz verdutzt aus der Wäsche, als es aus seiner Höhle kriecht und das schneebedeckte Gehege sieht. Die Tiger des Sikyparks im Kanton Bern freuen sich sichtlich über die weisse Pracht.

Die Tiere im Zoo Zürich beobachten die ersten Schneeflocken in diesem Winter dagegen noch etwas skeptisch oder zeigen sich unbeeindruckt. Einzig der rote Panda tappst neugierig auf den schneebedeckten Baumstämmen herum. Auch in früheren Jahren hatten Tiere Freude am Schnee.