Neukirch: Zwetschgenernte beschädigt – pro Kilo nur 3 Franken

Zwetschgen müssen bis am Donnerstag verkauft werden

Per Facebook startete der Thurgauer am Freitag eine Aktion, um die Früchte vergünstigt auf seinem Hof zu verkaufen. «Wir hatten übers Wochenende einige Bestellungen», sagt Müller. Doch noch längst nicht alles wurde verkauft. «Bis am Donnerstag müssen die Zwetschgen weg sein, sonst muss ich alles entsorgen», sagt der Landwirt. Denn wenn die Früchte zu faulen oder gären beginnen, können sie nicht mehr verkauft werden.

Müller verkauft die Zwetschgen für drei Franken das Kilo. «Ich fände es schade, sie wegzuwerfen, denn sie können noch gegessen und verarbeitet werden», so der Thurgauer. Die Zwetschgen werden in 1-Kilo-Schalen auf einem Verkaufswägeli auf dem Hof, Attenreute 4 in 9315 Neukirch TG, verkauft. «Man kann per Twint zahlen und es hat ein Kässeli vor Ort», sagt Müller.