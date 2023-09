Neukirch: Thurgauer Landwirt verkauft 4.5 Tonnen beschädigte Zwetschgen

Aus diesem Grund konnte er sie nicht an Grosshändler verkaufen.

Innerhalb von ein paar Tagen wurde er so 4,5 Tonnen Zwetschgen los.

Er startete eine Rabattaktion und bot Zwetschgen für drei Franken das Kilo auf seinem Hof an.

Ein Landwirt aus Neukirch TG konnte seine Ernte nicht an Grosshändler verkaufen, weil sie durch den Hagel beschädigt wurde.

Das Unwetter macht manchen Landwirten bei der Ernte einen Strich durch die Rechnung. So auch bei Mathias Müller aus Neukirch TG. Die Zwetschgen, für die er und seine Mitarbeitenden über ein Jahr lang hart gearbeitet haben, wurden vom Hagel so stark beschädigt , dass sie von Grosshändlern nicht mehr gekauft werden. Wie 20 Minuten berichtete , startete der Landwirt eine Rabattaktion, um die verbleibenden Früchte dennoch loszuwerden.

Die Aktion ist geglückt. «Ich bin die ganzen 4,5 Tonnen an Zwetschgen losgeworden», sagt Müller zu 20 Minuten. Er hoffte, dass die Zwetschgen bis Donnerstag verkauft werden können, weil sie danach anfangen, zu verfaulen. Doch seine Vorstellungen wurden sogar übertroffen. «Es gab einen riesen Ansturm und es standen plötzlich hundert Leute da», sagt er. Bereits am Dienstag war der Landwirt all seine Zwetschgen los.