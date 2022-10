Sissach BL: Neulenker (18) fährt in Kurve geradeaus und rammt einen Baum

Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr er in einer leichten Linkskurve geradeaus.

Ein 18-jähriger Neulenker prallte am Montagmorgen in Sissach BL gegen einen Baum.

Bei einem Selbstunfall in Sissach BL wurde am Montag ein 18-jähriger Neulenker leicht verletzt. Wie die Baselbieter Polizei gleichentags mitteilte, war der junge Mann gegen sieben Uhr auf der Rheinfelderstrasse unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve geradeaus über einen Randstein fuhr. Er habe den Haldenweg gekreuzt und sei vor einem Haus frontal gegen einen Baum gefahren.