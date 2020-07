Gebenstorf AG

Neulenker (18) gibt Gas mit BMW und baut Unfall

In Gebenstorf baute am Dienstag ein Neulenker beim Beschleunigen einen Selbstunfall. Der 18-Jährige musste seinen Führerausweis auf Probe abgeben.

Ein 18-jähriger Mann hat am Dienstagabend in Gebenstorf beim Beschleunigen die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Selbstunfall verursacht. Laut Polizei hatte er den Führerausweis auf Probe erst seit rund zwei Wochen besessen.

Der Neulenker habe in einer Kurve seinen BMW «massiv» beschleunigt, teilte die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mit. Beim Selbstunfall sei niemand verletzt worden. Am Auto und an einem Zaun entstand Sachschaden.