Ennenda GL, 24.02.2021: Am Mittwochabend kam es zu einem Arbeitsunfall. Bei Arbeiten an einer Maschine in einem Blechbearbeitungsbetrieb setzte sich ein Plattengreifer in Bewegung und traf einen 45-Jährigen am Rücken. Daraufhin stürzte er und verletzte sich an Kopf und Rücken.

Chur, 28.02.2021: Ein 18-jähriger Neulenker ist in der Nacht auf Sonntag mit seinem Auto in eine Felswand gekracht. Der Mann wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die genaue Unfallursache wird ermittelt.

Der 18-jährige Neulenker fuhr in der Nacht auf Sonntag über die Arosastrasse bergwärts. In der Rechtskurve unterhalb dem Aussichtspunkt «Kanzel» krachte sein Auto in die bergseitige Felswand, so die Stadtpolizei Chur in einer Medienmitteilung. Der Mann klagte nach dem Aufprall über Kopf- und Nackenschmerzen. Am Sonntagmorgen teilte die Polizei mit, er werde sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.