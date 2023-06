Neftenbach ZH: Raser (19) fährt mit 191 km/h auf Schaffhauserstrasse in Neftenbach

Neftenbach ZH : Neulenker (19) rast mit 191 km/h durch 80er-Zone – Billett weg

Ein 19-Jähriger geriet in Neftenbach ZH in eine Geschwindigkeitskontrolle. Da er mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war, musste er seinen Fahrausweis abgeben.