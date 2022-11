Villmergen AG: Neulenker (19) rast mit Miet-McLaren mit 157 km/h über Landstrasse

Auf Raserfahrt mit einem gemieteten McLaren 600LT Spider: Wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilt, führten Beamte der Polizei am Freitagabend auf der Hauptstrasse von Villmergen in Richtung Lenzburg eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Auf der Ausserortsstrecke gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.