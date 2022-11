Neuenhof AG: Unfall mit BMW M3 – Neulenker prallt auf A1 in Mauer

Am Auto des Lenkers entstand laut Kapo beträchtlicher Schaden.

Kurz nach Mitternacht ereignete sich am Samstag ein Selbstunfall auf der A1 bei Neuenhof AG. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, war ein 24-Jähriger mit seinem neuwertigen BMW M3 in Richtung Bern unterwegs. Er verlor die Kontrolle über sein Auto und prallte damit gegen die Mauer in der Fahrbahnmitte.