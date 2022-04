Ein Fünftel mehr: Neulenker-Boom führt zu mehr Unfällen

«Oft ist das Ego schuld»

Jeder fünfte Schwerverletzte im Strassenverkehr ist laut Roadcross zwischen 18 und 24 Jahre alt. Besonders häufig verunfallen junge Erwachsene in Wochenendnächten, vorwiegend in Schleuder- oder Selbstunfällen. «Oft ist das Ego schuld», schreibt Roadcross: Viele Jugendliche überschätzen sich und ihre Fähigkeiten.» Auch Ablenkung spielt eine wichtige Rolle: Ein Viertel der Unfälle von 18- bis 24-Jährigen passieren aus diesem Grund. Über alle Altersklassen sind es nur 17 Prozent. SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher sagt deshalb: «Wenn so viele Neulenker auf die Strasse kommen, ist es zentral, dass wir verstärkt in Prävention und Sensibilisierung investieren.» Konkret könnte Graf-Lischer sich einen zusätzlichen obligatorischen Kurs vorstellen. «Er müsste so gestaltet sein, dass den Jugendlichen während der Ausbildung die Verantwortung bewusst gemacht wird, welche sie im Verkehr auch für die anderen Teilnehmer tragen.» Die Jugendlichen müssten etwa für die Gefahren von Ablenkung, Alkohol und Drogen am Steuer sensibilisiert werden.