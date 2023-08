A1: Neulenker kracht beim Knutschen in Tunnelwand – Billett weg

Der Fahrer des Alfa Romeo durfte sein Billett behalten, an seinem Auto entstand jedoch ein Totalschaden.

Zwei Fahrer kollidierten mit der Leitplanke, einer fuhr in die Tunnelwand.

Auf dem Aargauer Streckenabschnitt auf der A1 kam es am 1. August in beiden Richtungen zu Verkehrsunfällen.

Das ist passiert

Eine romantische Fahrt, die in einem Unfall endete, ereignete sich gegen 20.45 Uhr im Bareggtunnel bei Baden AG. Am Steuer sass ein 19-Jähriger, welcher aufgrund eines innigen Kusses mit seiner Beifahrerin die Kontrolle über seinen Wagen verlor, heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei Aargau. Der Wagen des Neulenkers prallte gegen die Tunnelwand und wurde beschädigt. Die Turteltauben kamen mit dem Schrecken davon, sie blieben unverletzt. Den Fahrausweis ist der 19-Jährige vorläufig aber los.