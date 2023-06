Villmergen AG: Neulenker (21) prallt mit 400-PS-Mercedes gegen Baum – Totalschaden

Das ist passiert

Da war ein Neulenker zu euphorisch unterwegs: Wie die Kantonspolizei Aargau berichtet, verlor ein 21-Jähriger am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr auf der Allmendstrasse in Villmergen AG die Kontrolle über seinen Sportwagen. In der Folge kam der Neulenker mit seinem 400 PS starken Mercedes-Benz C63 AMG von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Am teuren Auto entstand ein Totalschaden, der junge Fahrer blieb unverletzt.