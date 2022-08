Gränichen AG: Neulenkerin (18) baut spektakulären Selbstunfall

Eine Junglenkerin war am Sonntag kurz nach 21.30 Uhr vom Rütihof talwärts in Richtung Gränichen unterwegs. Wie die Kantonspolizei Aargau schreibt, sei die nicht ortskundige Luzernerin zu schnell in eine Linkskurve gefahren und deshalb rechts von der Strasse abgekommen.



Das Fahrzeug sei in der Folge auf die ansteigende Böschung geraten und habe sich auf das Dach überschlagen. Die Lenkerin und ihre 20-jährige Beifahrerin seien glücklicherweise nur leicht verletzt worden. Am Mini sei jedoch Totalschaden entstanden.



Wie die Kantonspolizei Aargau weiter mitteilt, habe der Unfallwagen die schmale Nebenstrasse blockiert. Bis die Unfallstelle um 23 Uhr geräumt war, habe die Feuerwehr den Verkehr umgeleitet.