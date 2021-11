Xhaka ist sein Vorbild – Neuling Kastriot Imeri könnte gegen Italien zum grossen Nati-Joker werden

«Ich war selbst überrascht, dass es so schnell ging», sagt Imeri über sein Aufgebot.

«Der Platz war unbespielbar», polterte Trainer Mauro Lustrinelli nach der Wasserschlacht Mitte Oktober in Bulgarien. Riesige Wasserlachen verunmöglichten der Schweizer U-21 vier Tage nach dem tollen 2:2 gegen die Niederlande ihr gewohntes Offensivspiel aufzuziehen. Dass das Team trotzdem mit einem 1:0-Sieg und drei wichtigen Punkten im Kampf um die Quali zur EM 2023 nach Hause reiste, lag vor allem an einem Mann: Kastriot Imeri.

Kurz vor der Pause zimmerte der Servette-Profi einen Freistoss aus knapp 25 Metern ins bulgarische Netz – ein Traumtor. Schon zuvor gegen die Niederlande zeigte der 21-Jährige in Lausanne einen starken Auftritt und brillierte als Spielmacher. Jetzt, keinen Monat später, steht der Genfer vor dem entscheidenden Duell gegen Italien zum ersten Mal im Kader der A-Nati.

Viertwertvollster Schweizer

«Ich war selbst überrascht, dass es so schnell ging», sagt Imeri am Dienstag zu 20 Minuten über sein Nati-Aufgebot. «Allein schon, dass ich es auf die Pikettliste geschafft hatte, hat mich und meine Familie riesig gefreut.» Dabei ist die Nomination des Genfers eigentlich gar keine so grosse Überraschung, wie dessen Zahlen zeigen.