Monatsabo zum Sparpreis : Neun-Euro-Ticket der Deutschen Bahn verkauft sich schon jetzt millionenfach

Vom 1. bis zum 31. August gilt das Sonderangebot für den gesamten deutschen Nahverkehr und ist jetzt schon heiss begehrt. 2,7 Millionen Tickets sind schon verkauft. Für ICEs und Flixtrains gelten sie jedoch nicht.

In den drei Sommermonaten gilt das Monatsticket für den gesamten deutschen Nahverkehr.

Deutsche und Ausländer und Ausländerinnen können während der Sommermonate für nur neun Euro monatlich auf den deutschen Schienen reisen. Ab dem 1. Juni läuft die Aktion. Auch Schweizer Reisende könnten davon profitieren, die Reise-Website «Lonely Planet» preist das Ticket bereits international für Touristen und Touristinnen an. Schon vor Juni-Beginn hat sich das Spar-Ticket 2,7 Millionen Mal verkauft, dabei war der offizielle Verkaufsbeginn erst am 23. Mai.

Ist das deutsche Streckennetz der Nachfrage gewachsen?

Mit dem Angebot reagiert die Regierung von Kanzler Scholz auf die durch den Ukraine-Krieg massiv gestiegenen Energiepreise . Doch die hohe Nachfrage nach dem Neun-Euro-Ticket für den Nahverkehr trifft auf sanierungsbedürftige Schienen: Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn (DB), Richard Lutz, forderte am Montag «einen Paradigmenwechsel in der Infrastruktur». Aus der überlasteten Infrastruktur müsse ein «Hochleistungsnetz» werden.

«Noch nie waren auf dem deutschen Netz so viele Züge unterwegs wie in diesen Tagen», sagte Lutz in Berlin. Für die Bewältigung der hohen Fahrgastzahlen während der Geltungsdauer des Neun-Euro-Tickets würden zusätzliches Personal und Züge bereitgestellt, versprach er.