Autoknacker im Aargau: Polizei meldet neun Fälle in 48 Stunden

Die bislang unbekannte Täterschaft entwendete Bargeld in der Höhe von mehreren Hundert Franken und richtete Sachschaden an. (Symbolbild)

Jetzt wüten erneut Autoknacker im Aargau. Die Kantonspolizei meldete am Samstag neun Fälle innert 48 Stunden aus Aarau, Frick und Eiken.

Bei einer Serie aus Diebstählen von Autos im Februar 2022 tappte einer der Täter in einer Einstellhalle im Fricktal in die Videofalle.

Die Aargauer Kantonspolizei warnt vor Autoknackern. Seit Donnerstag wurden der Behörde aus Aarau, Eiken und Möhlin bereits neun Fälle gemeldet, in denen die Diebe Autos durchsuchten und Wertgegenstände entwendeten. Die Polizei mahnt deshalb zur Vorsicht.

Die bislang unbekannte Täterschaft öffnete die Fahrzeuge zum Teil gewaltsam, teilweise seien die Autos aber auch unverschlossen gewesen, wie die Polizei mitteilt. Den Tätern sei es gelungen, Deliktsgut im Wert von mehreren Hundert Franken zu entwenden. Zudem richteten sie Sachschaden an. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

BMW verriet Täter

Schon im Februar letzten Jahres suchten Autoknacker das Aargauer Fricktal heim und hatten innert einer Woche rund 60 Autos geplündert und sind in mehrere Keller eingestiegen. Die französische Polizei konnte in der Folge in Mulhouse (F) zwei junge Männer verhaften, die für die damalige Serie verantwortlich waren.