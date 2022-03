Metermagazin - Neun Highlights der Stockholm Design Week 2022

My News Plus

Als bekannt gegeben wurde, dass die grosse Designmesse Stockholm Furniture & Art Fair, die für diesen Monat geplant war, auf September verschoben wird, machte sich eine weisse Wolke von Enttäuschung breit. Nicht lange dauerte es jedoch, bis diese ebenso schnell wieder weiterzog. Grund für die gemütstechnische Aufhellung von Designinteressierten aller Welt war die Stockholm Design Week, die dennoch vom 7. bis 13. Februar stattfinden konnte – und dabei feierlicher als erwartet wurden die meisten der mit Covid verbundenen Beschränkungen in Schweden am 9. Februar aufgehoben. Wir präsentieren unsere Highlights.

Wenn Kurven und Flächen aufeinandertreffen und für Ruhe und Gelassenheit sorgen: Die Chaiselongue «4PM» ist in zwei Holzarten erhältlich, eine warmtonige Douglasie und ein etwas dunkleres Kirschholz, sowie in einer Selbstbauversion – als Hommage an das Werk des italienischen Designers Enzo Mari.

Allein oder in der Gruppe, die Tischserie «Stump» aus MDF macht in jeder Form eine gute Figur.

Die neue «Stump»-Kollektion ist das Ergebnis von Faye Toogoods Erforschung der Arbeit mit MDF und der Suche nach Möglichkeiten, schöne runde Formen zu schaffen, ohne Massivholz zu verwenden. Die Herausforderung bei der Entwicklung bestand darin, diese hohlen Formen wie massive Stücke aussehen zu lassen. Das Ergebnis ist eine Reihe von Tischen, die auf ihre grundlegendsten Elemente reduziert sind und sich nahtlos in jede Umgebung einfügen, aber auch als eigenständige Objekte betrachtet werden können. Ebenfalls neu ist die Einführung einer Wandleuchte für die modulare Leuchtenfamilie «Alphabeta». Das vom venezianischen Designer Luca Nichetto entworfene flexible Beleuchtungssystem ist in acht verschiedenen Schirmformen und acht pulverbeschichteten Farben erhältlich, die über 1000 Kombinationsmöglichkeiten bieten. www.hem.com

Das Finnische Institut und die Onlinegalerie und Agentur UU Market zeigten während der Stockholm Design Week eine bezaubernde Ausstellung, die neues finnisches Design und Kunsthandwerk präsentierte. «Serving Sculpture - Renewal of Finnish Craft & Design», so der Titel der Ausstellung, präsentierte die Entwürfe zehn aufstrebender finnischer Designer*innen. Dabei beleuchtet die Ausstellung nicht nur den Wandel in der Formensprache, die Verspieltheit und den skulpturalen Ansatz, der die finnische Designszene in den letzten Jahren erfasst hat, mit ihren Entwürfen wollen die Designer*innen auch unsere Beziehung zu Objekten erneuern und die Massenproduktion in Frage stellen, indem sie einzigartige und sammelwürdige Designobjekte in kleineren Auflagen schuffen.

www.instituutit.fi