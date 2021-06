Alpha-Fahrer ist enttäuscht - Neun Italien-Fähnli geklaut – «Was für ein Schafseckel macht so etwas?»

Eigentlich sind die Leute von Sergios (20) geschmückten Auto immer begeistert. Aber am Tag nach dem Match gegen die Schweiz wurden ihm in Sitterdorf TG die Fahnen gestohlen. Nachschub fand er erst in Sursee.

1 / 8 Unbekannte haben die Fahnen am Auto von Sergio entwendet. Sergio Seine erste Frage war, was für ein Schafseckel so etwas mache. Sergio Passiert ist es zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen. Wikipedia/Dietrich Michael Weidmann

Darum gehts Am Auto von Italien-Fan Sergio wurden Fahnen geklaut.

Für neue Fähnli ist er vom Thurgau extra in die Innerschweiz gefahren.

Der 20-jährige Lernende prüfte auch eine Anzeige, entschied sich aber dagegen.

Er hat einen Verdacht, wer die Fahnen abmontiert haben könnte.

Der 20-jährige Sergio aus Sitterdorf TG ist grosser Italien-Fan. Für die Fussball Europameisterschaft hat er sein Auto dementsprechend zurecht gemacht. Er sagt: «Ich habe es mit neun Italien-Flaggen ausgestattet und das Auto vorne und hinten selbst umlackiert.» Hinten im Stil der italienischen Flagge in den Farben grün-weiss-rot, vorne dasselbe. Zudem sind auf beiden Seiten Aufkleber zu sehen. Hinten neben der Wappe Italiens auch das Schweizer Kreuz.

Die Fussball-Nationalmannschaften der beiden Länder trafen am Mittwoch an der EM aufeinander. Bekanntlich mit dem besseren Ende für Italien. Einen Tag nach der 0:3-Niederlage für die Schweiz stellte Sergio sein Auto beim Bahnhof in Sitterdorf ab. Am nächsten Morgen erlebte der 20-jährige Lehrling eine böse Überraschung: Die Fahnen waren weg. «Mein erster Gedanke war: Was für ein Schafseckel macht so etwas?», sagt Sergio.

Schweizer Fan oder Hater?

So etwas habe er noch nie erlebt, berichtet der angehende Fachmann Betriebsunterhalt. Bisher sei sein geschmücktes Auto meist gut angekommen. «Regelmässig fotografieren oder filmen Leute mein Auto. Sei es unterwegs auf den Strassen oder wenn es parkiert ist», so Sergio. Nur vereinzelt gebe es negative Kritik in Form eines Daumens nach unten oder eines Kopfschüttelns. Wer die Fahnen auf seinem Auto gestohlen hat, weiss der 20-Jährige nicht. Er vermutet, es könnte ein enttäuschter Schweizer Fan gewesen sein – oder dann ein Hater des Instagram-Accounts, den er und sein Freund betreuen.

Nach dem Ärger war für Sergio aber sofort klar, dass er neue Fahnen besorgen will. «Das war schwieriger als gedacht. Vielerorts sind die Italien-Fähnli bereits ausverkauft. Ich musste extra von Sitterdorf nach Sursee fahren.» Dort habe er noch vier erhalten, später weitere in Zürich. Mittlerweile sind es elf Fahnen. Doch überall lässt er sie nicht mehr dran. «Zum Beispiel an Bahnhöfen oder auch sonst, wenn ich unsicher bin, nehme ich die Fahnen vom Auto», so Sergio.

Der 20-jährige Lehrling zog auch eine Anzeige gegen Unbekannt in Betracht. Nach einem Gespräch mit einem Polizisten entschied er sich, darauf zu verzichten. Er machte sich Sorgen, dass er selbst wegen des Anbringens der Fahnen gebüsst werden könnte. Matthias Graf, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau, stellt klar: «Wenn die Fahnen gerade nach oben in die Luft gehen, ist das erlaubt, strafbar sind Fahnen nur, wenn sie seitlich nach aussen angebracht sind.»

