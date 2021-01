Paris : Neun Jugendliche nach Attacke auf 15-jährigen Yuriy verhaftet

In Paris hatten mehrere Jugendliche auf einen gleichaltrigen Jungen eingeschlagen und ihn schwer verletzt. Der 15-Jährige lag danach im Koma und erwachte erst Tage später wieder. Die Polizei hat nun neun Verdächtige verhaftet.

Nach dem brutalen Angriff auf einen Jugendlichen in Paris hat die Polizei neun Verdächtige festgenommen und in Gewahrsam genommen. Es handele sich um acht Jugendliche und einen Erwachsenen, bestätigte die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Ihnen werde versuchter Mord und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.