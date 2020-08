Rückreiseverkehr

Neun Kilometer Stau vor dem Gotthard-Südportal

Viel Geduld braucht, wer derzeit vom Tessin in Richtung Norden fährt. Es ist mit einem Zeitverlust von über einer Stunde zu rechnen.

Stau vor dem Gotthard in Silenen Richtung Sueden, fotografiert am Samstag, 8. Juni 2019. (KEYSTONE/Alexandra Wey)

Wegen des Ferienrückreiseverkehrs ist es am Südportal des Gotthard-Strassentunnels am Samstag zu einem langen Fahrzeugstau gekommen. Am Nachmittag erreichte dieser vorübergehend eine Länge von rund neun Kilometern, wie der Touring Club Schweiz (TCS) mitteilte.

Geringer fiel die Wartezeit auf dem Weg nach Süden aus. Vor dem Nordportal stauten sich die Fahrzeuge auf rund drei Kilometern. Der TCS rechnete aufgrund des Reiseverkehrs auch an den kommenden Wochenenden mit Staus am Gotthard. Am kommenden Montag beginnt in knapp einem Dutzend Kantonen der Schulunterricht wieder.