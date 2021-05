San José : Mindestens neun Tote bei Amoklauf in Kalifornien

In den USA hat ein Schütze mehrere Menschen umgebracht. Das Motiv ist derzeit noch unklar.

Ein Schütze hat an einem Zugdepot in der kalifornischen Stadt San Jose das Feuer eröffnet und acht Menschen getötet. Ein Polizeisprecher in San Jose sagte am Mittwoch, dass auch der mutmassliche Täter tot sei. Bei dem Vorfall habe es auch mehrere Verletzte gegeben. Bei dem mutmasslichen Täter handelt es sich um einen Mann. Wie er ums Leben kam, war zunächst noch unklar. Auch über das Motiv des Todesschützen konnten die Ermittler zunächst nichts sagen. Polizeisprecher Russell Davis erklärte aber, dass der Tatverdächtige ein Mitarbeiter des Unternehmens war. Das Zugdepot für Stadtbahnen gehört dem örtlichen Verkehrsverbund VTA.