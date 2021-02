Mehrere Kinder an Bord : Neun Tote bei Bootsunglück in Ägypten

Bei einem Bootsunglück auf einem ägyptischen See sind neun Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sollen auch Kinder sein.

Der See Mariut liegt in der Nähe der Stadt Alexandria.

Beim Kentern eines Boots auf einem See in Ägypten sind neun Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräfte suchten am Dienstag noch nach mindestens fünf Vermissten. Das Bootsunglück ereignete sich am Montagabend auf dem See Mariut in der Nähe der Mittelmeerstadt Alexandria. Rettungsdienst-Mitarbeiter sagten, unter den Toten seien drei Kinder.