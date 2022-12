Katar 2022: Kylian Mbappé hat mehr WM-Tore als Ronaldo

Frankreich – Polen 3:1

Mbappé magistral: Kylian Mbappé hat in Katar in vier Spielen fünf Tore erzielt und damit bereits seine Torausbeute von der WM 2018 übertroffen (vier Tore in sieben Spielen). Mit 9 WM-Toren hat er jetzt schon mehr Treffer auf dem Konto als Grössen wie Cristiano Ronaldo, Neymar, Diego Maradona und weitere Legenden in ihrer ganzen bisherigen bzw. abgelaufenen Karriere. Mbappé ist ausserdem der jüngste französische Spieler (seit 1966), dem in einem WM-K.o.-Spiel ein Tor und eine Vorlage gelungen sind (23 Jahre, 349 Tage).