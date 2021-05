Schon mit fünf Jahren an den Turntables : Neunjährige räumt bei DJ-Weltmeisterschaft in Dubai ab

Grosser Erfolg für die erst neun Jahre alte Michelle Rasul: Sie liess an den online abgehaltenen DMC World DJ Championships Dutzende arrivierter DJs hinter sich.

Nun nahm sie als jüngste Teilnehmerin der Geschichte an DJ-Weltmeisterschaften teil.

Die neunjährige Michelle Rasul hat bei einem alljährlichen Wettkampf von DJs aus aller Welt für Furore gesorgt. Die aus Aserbaidschan stammende und in Dubai lebende DJane war die jüngste Teilnehmerin aller Zeiten bei der DMC World DJ Championship und kam in der Kategorie der Scratch-DJs mit kleinem tragbaren Equipment auf den 14. Platz – von 85.

Michelle Rasul stand bereits mit fünf, als sie gerade mal Lesen und Schreiben lernte, an den Turntables. Inspiriert worden sei sie von ihrem Vater, der ebenfalls DJ ist, sagte Michelle der Nachrichtenagentur AP. «Wow, zaubert der da?», habe sie sich gedacht, als sie ihn beim Üben gesehen habe. «An meinem fünften Geburtstag habe ich zu meinem Vater gesagt: «Papa, ich will ein weltberühmter DJ werden. Ich fange mit dem Üben an.» Und als ob sie schon Jahrzehnte im Business wäre, fügt sie hinzu: «Und der Rest ist Geschichte». In der Tat