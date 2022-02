Nach OP wieder wohlauf – Neunjähriger amputiert beim Mörsern Teile seines Penis

Der Stössel war deutlich grösser als in unseren Breitengraden üblich.

Dieser hatte in der Küche einen Unfall mit einem Stössel.

In Gabun mussten Medizinerinnen und Mediziner den Penis eines Neunjährigen retten.

Der Fall, von dem Medizinerinnen und Mediziner im Fachjournal «Urology Case Reports» berichten, ist nichts für schwache Nerven. Er handelt von einem Jungen, der seiner Mutter in der Küche helfen wollte und schliesslich mit einer Teilamputation seines Genitals im Notfall landete. «Das Kind hat sich beim Gemüsestampfen unglücklich mit einem Stössel auf den Penis geschlagen», so das Team um Natacha Boumas, Kinderchirurgin am Centre Hospitalier Universitaire mere enfant Fondation Jeanne Ebori im gabunischen Libreville.