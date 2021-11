Houston, USA : Neunjähriger Bub stirbt nach Massenpanik am Astroworld-Festival

Nach der Tragödie an einem Musikfestival in Houston ist ein neunjähriger Bub seinen Verletzungen erlegen. Damit steigt die Zahl der Toten auf zehn.

Am 5. November brach am Astroworld-Festival eine Massenpanik aus.

Gut eine Woche nach einer Massenpanik bei einem Musikfestival in Texas ist ein Bub seinen Verletzungen erlegen. Der Neunjährige starb am Sonntag in einem Spital in Houston, wie ein Anwalt der Familie mitteilte.



Das Kind hatte im künstlichen Koma gelegen, seit es bei der Massenpanik während eines Auftritts von Rapper Travis Scott am 5. November schwere Verletzungen erlitten hatte. Der Bub ist das zehnte Todesopfer des Astroworld-Festivals.