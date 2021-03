St. Louis, USA : Neunjähriger Bub wird angeschossen und stirbt

Zum tödlichen Zwischenfall kam es im Zentrum der Metropole im US-Staat Missouri. St. Louis meldete im vergangenen Jahr einen starken Anstieg von minderjährigen Opfern durch Waffengewalt.

Ein neunjähriger Bub ist in St. Louis angeschossen worden und später in einem Spital seiner Verletzung erlegen. Der Schusswaffenvorfall habe sich am späten Sonntagabend (Ortszeit) in einem Wohngebiet im Zentrum der Stadt im US-Staat Missouri ereignet, teilte die Polizei mit.