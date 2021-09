Schottland - Neunjähriger überlebt Tiktok-Challenge nur dank Notoperation

In Boreston Stirling, einer Kleinstadt nördlich der beiden Grossstädte Edinburgh und Glasgow, wäre ein neunjähriger Junge fast an einer Tiktok-Challenge gestorben. Grund dafür: Der kleine Jack hatte winzige Magnete verschluckt, wie seine Mutter gegenüber «Dailymail» verriet.

Jack McGeoch wurde am Dienstag vor einer Woche mit starken Bauchschmerzen und Erbrechen ins Spital eingeliefert. Am Mittwoch wurde er dann sogar ins Royal Hospital nach Glasgow verlegt und schliesslich am Donnerstagmorgen notoperiert. Seine Mutter Carolann sagte gegenüber der britischen Zeitung «Dailymail»: «Eine Ultraschalluntersuchung ergab, dass etwas seinen Darm blockierte.» Später soll Jack dann zugegeben haben, dass er Magnete verschluckt hatte.