In der Nacht hat es in Lagen oberhalb von 600 Metern stark geschneit.

In der Nacht auf heute ist es in der ganzen Schweiz zu starkem Niederschlag gekommen. Entlang des Alpennordhangs, oberhalb von 600 Metern, kam dieser in der Form von Schnee daher. In den Alpen hat es bis zu einem halben Meter Neuschnee gegeben.