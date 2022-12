Wetter in der Schweiz: Heute gibt es Neuschnee

Auch am Dienstag schlottert die Schweiz bei Tiefkühl-Temperaturen. In der Romandie, Basel, Bern und Luzern fällt am Nachmittag und am Abend Schnee.

1 / 69 Schnee im Westen und eiskalte Temperaturen: So wird das Wetter am Dienstag. MeteoNews Aadorf TG 20min/News-Scout Roggwil TG 20min/News-Scout

Darum gehts Eine Warmfront steuert auf die Schweiz zu.

Diese bringt am Dienstag feuchte Luft in Form von Schnee.

Am Mittwoch wird es deutlicher milder und es herrscht Tauwetter.

Temperaturen über dem Gefrierpunkt sind heute nur im Tessin möglich. Sonst bleibt es in der Schweiz eisigkalt. Besonders kalt war es am Dienstagmorgen in Zürich mit -7,7 Grad, St. Gallen mit -9 Grad und Schaffhausen mit -7,9 Grad. In höheren Lagen wurde es in Buffalora GR mit -23,5 Grad und Samedan GR mit -23,3 Grad ähnlich kalt wie gestern, wie MeteoNews meldet.

Während des Tages bleibt es meist bewölkt und die Höchsttemperatur beträgt an vielen Orten -2 Grad. In der Ostschweiz kann sich die Wolkendecke auflockern und Sonnenschein ist möglich. Im Tessin sind Temperaturen bis zu 2 Grad möglich und die Sonne könnte sich ab und zu zeigen.

Pflotsch-Wetter ab Mittwoch

Im Verlauf des Tages zieht eine Warmfront in Richtung Schweiz. Die bringt feuchte Luft und in der Romandie, Basel, Bern und Luzern fällt ab Nachmittag Schnee. Die Neuschnee-Menge dürfte aber gering ausfallen. Bereits in der Nacht auf Mittwoch steigt die Schneefallgrenze an und am Mittwoch gibt es dann verbreitet wieder Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt.

Am Mittwoch und Donnerstag gibt es auf der Alpennordseite verbreitet Regen und die Temperaturen sinken in der Nacht auf Donnerstag nicht mehr unter den Gefrierpunkt. Am Freitag kehrt das Tiefkühl-Wetter zurück und es gibt verbreitet Schnee im Norden. Am Wochenende sind sonnige Abschnitte möglich, es bleibt aber kalt.

Schnee an Weihnachten?

Reicht es dieses Jahr vielleicht mal wieder für Schnee an Weihnachten? Roger Perret von Meteonews sagt, es gebe durchaus die Option, dass es vor den Festtagen nochmals zu einem Kaltlufteinbruch kommt. Einige der Wettermodelle zeigen genau das. «Jedoch ist die Wetterlage momentan noch kaum abschätzbar», relativiert er. Die nächste Woche werde milder, wodurch der Schnee im Flachland wohl noch wegschmelzen werde.

Perret verweist darum auf die Statistik – und darauf, dass Schnee an Weihnachten in den letzten Jahren die Ausnahme war. «Es ist noch nichts spruchreif, doch die Zahlen sprechen nicht gerade für weisse Weihnachten», so der Meteorologe.

