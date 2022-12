Ski-Weltcup: Neuschnee und Wind verhindern Männer-Abfahrt in Beaver Creek

1 / 3 Am Freitagabend findet keine Männer-Abfahrt statt. Getty Images via AFP Marco Odermatt und Co. hoffen nun auf das Rennen am Samstag, das Stand jetzt stattfindet. freshfocus Abfahrtscrack Beat Feuz dürfte ebenfalls darauf hoffen, dass die Rennen am Samstag stattfinden. Getty Images

Darum gehts Die Freitagsabfahrt der Männer in Beaver Creek ist abgesagt.

Grund dafür sind die Wetterverhältnisse.

Neuschnee und starker Wind machen das Rennen unmöglich.

Zwei Abfahrten wären an diesem Wochenende in Beaver Creek geplant gewesen, nun ist klar: Zumindest das Rennen am Freitagabend findet nicht statt. Einmal mehr macht das Wetter Marco Odermatt und Co. einen Strich durch die Rechnung. Starker Wind und Schneefall sorgten dafür, dass die Rennjury die Männerabfahrt am Freitag absagen musste. Ob im Bundesstaat Colorado am Samstag und am Sonntag beim Super-G gefahren werden kann, ist zurzeit noch offen.

Absagen-Flut geht weiter

Schon in der vergangenen Woche fand in Lake Louise die Freitagsabfahrt nicht statt. Die kanadischen Veranstalter konnten das Rennen ebenfalls wegen der widrigen Witterungsverhältnisse nicht stattfinden lassen. Zuvor fiel in dieser Saison bereits der Frauen-Riesenslalom in Sölden den klimatischen Bedingungen ebenso zum Opfer, wie die Doppel-Abfahrten der Männer und der Frauen in Zermatt/Cervinia. Auch bei den Parallel-Wettbewerben in Lech/Zürs sorgten zu hohe Temperaturen für eine vorzeitige Rennabsage.



Vor einigen Wochen erklärte der Ski-Weltverband FIS gegenüber 20 Minuten zu der Flut an abgesagten Rennen, dass man sich die Sinnfrage noch nicht stelle. «Wir mussten in der Vergangenheit selten Veranstaltungen zu Beginn der Saison absagen», hiess es damals. Die FIS erklärte zudem, sie arbeite daran, mit Lösungen wie Snowfarming und effizienten Beschneiungssystemen sicherzustellen, dass die Rennen weiter stattfinden können. Zumindest für die erste Abfahrt in Beaver Creek haben diese Massnahmen noch nicht ausreichend gefruchtet.