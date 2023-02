Neuseeland: Erdbeben mit der Stärke 6,1

Neuseeland: Das Erdbeben war auf der gesamten Nordinsel und in der Region Marlborough zu spüren.

Ein schweres Erdbeben hat am Mittwochabend (Ortszeit) Neuseeland erschüttert. Nach Angaben der nationalen Erdbebenwarte Geonet hatte das Beben eine Stärke von 6,1. Das Epizentrum lag nahe der Hauptstadt Wellington in etwa 48 Kilometern Tiefe im Meer, jedoch waren die Erdstösse auf der gesamten Nordinsel und in der Region Marlborough spürbar.