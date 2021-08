Covid-19 : Neuseeland geht wegen eines einzelnen Corona-Falls in den Lockdown

In Neuseeland ist es zum ersten im Inland übertragenen Corona-Fall seit Februar gekommen. Die Regierung beschliesst drastische Massnahmen.

Regierungschefin Jacinda Ardern kündigte am Dienstag den Lockdown an.

«Wir haben anderswo gesehen, was passieren kann, wenn wir die Lage nicht in den Griff bekommen», sagte sie in einer Fernsehansprache. «Wir haben nur eine Chance», sagt Ardern. Sie nannte die hochansteckende Delta-Variante einen möglichen Wendepunkt in der Pandemie.