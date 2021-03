Emirates Team New Zealand : Neuseeland gewinnt zum vierten Mal den America’s Cup

7:3 lautet der Endstand beim 36. America’s Cup in Neuseeland. Das Heimteam setzte sich gegen Italien durch und holt sich zum vierten Mal den Pokal.

Grosse Freude beim Emirates Team New Zealand. Es ist der vierte America’s-Cup-Triumph für die Neuseeländer.

Mit 46 Sekunden Vorsprung ist die neuseeländische «Te Rehutai» vom Emirates Team New Zealend am Mittwoch über die Ziellinie.

Die Segler aus Neuseeland haben den 36. America’s Cup gewonnen. Die Titelverteidiger holten am Mittwoch den entscheidenden Sieg und setzten sich in ihrem Heimatrevier mit 7:3 gegen Herausforderer Italien durch. Nach 1995, 2000 und 2017 ist es der vierte Cup-Triumph für das Emirates Team New Zealand mit Steuermann Peter Burling.