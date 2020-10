Coronavirus : Neuseeland hat seit 12 Tagen keine Neuinfektionen mehr

Neuseeland bekommt das Coronavirus zum zweiten Mal unter Kontrolle. Der Gesundheitsminister Chris Hipkins spricht von einem «grossen Meilenstein».

In Neuseeland wurden seit dem Ausbruch der Pandemie rund 1500 Fälle registriert.

Seit fast zwei Wochen wurden in Neuseeland keine neuen Corona-Fälle gemeldet.

Neuseeland hat nach Angaben der Regierung die Ausbreitung des Coronavirus zum zweiten Mal seit Beginn der Pandemie in den Griff bekommen.

«Das ist ein grosser Meilenstein. Die Neuseeländer haben das Virus erneut durch ihr gemeinsames Handeln zum Schweigen gebracht», teilte Gesundheitsminister Chris Hipkins am Mittwoch mit. Gleichzeitig forderte er die Bevölkerung auf, weiter wachsam zu sein, um Rückfälle zu vermeiden. Der Inselstaat im Südpazifik hat seit zwölf Tagen keine lokale Neuansteckung mehr verzeichnet.

Im August waren dann aber Infektionen in der Stadt Auckland aufgetreten. In der Metropole wurde umgehend ein neuer Lockdown verhängt, der schrittweise gelockert wurde. Insgesamt hat das Land nach Angaben der örtlichen Behörden seit Beginn der Pandemie rund 1500 Fälle registriert, 25 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.