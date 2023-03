Neuseeland: Kampagne soll Teenies helfen über ihre Exes hinwegzukommen

Trennungen können schwierig sein: Die neuseeländische Regierung will da nun Abhilfe schaffen.

Mit einer neuen Kampagne will die neuseeländische Regierung junge Menschen dabei unterstützen, ihre Trennungen zu verarbeiten. In einem Video, welches in den Medien und auf Social Media verbreitet wird, erzählen junge Erwachsene von ihren Erfahrungen. «Ich muss sie blockieren. Es wird langsam lächerlich. Ich muss nachts schlafen. Ich muss über sie hinwegkommen», sagt jemand. Diese Aufnahmen von Personen, die kürzlich eine Trennung erlebt haben, soll den frisch Verlassenen laut dem Video dabei helfen, zu verhindern, dass «aus einem kleinen Schmerz ein grosser Schmerz wird».