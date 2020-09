Pandemie : Neuseeland meldet ersten Covid-Toten seit drei Monaten

Ein Infizierter ist in einem Spital in Auckland gestorben. Insgesamt zählt Neuseeland 23 Corona-Tote.

Der Fall stehe in Zusammenhang mit einem im August aufgetretenen neuen Infektionsherd in der Metropole, hiess es. In Auckland waren daraufhin wieder mehrwöchige Einschränkungen in Kraft getreten, die vor wenigen Tagen aufgehoben wurden.

Bei dem Opfer handele es sich um einen Mann um die 50, der in einem Krankenhaus in der Grossstadt Auckland gestorben sei, teilten die Gesundheitsbehörden in dem Pazifikstaat mit.

Erstmals seit Mai meldet Neuseeland einen Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Im Bild: die Premierministerin Jacinda Ardern bei einem Besuch in Auckland.

