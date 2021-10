Mehr als 120’000 Dosen verabreicht : Neuseeland stellt mit dem Vaxathon-Festival einen Impfrekord auf

Bei einem als Impfmarathon angelegten Festival sind am Samstag in Neuseeland so viele Corona-Impfdosen verabreicht worden wie an keinem Tag zuvor seit Beginn der Pandemie.

Darum gehts In Neuseeland lief bis am Samstagabend der Vaxathon.

Ziel war es, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen.

Am Vaxathon beteiligten sich auch Musikerinnen und Musiker, Sportstars und weitere Prominente.

Der Event war ein voller Erfolg. Neuseeland meldete einen neuen Tagesrekord bei den Impfungen.

Bis zum späten Samstagnachmittag (Ortszeit) liessen sich über 120’000 Menschen eine Spritze geben, und die Veranstaltung dauerte noch bis zum Abend. Der vorherige Tagesrekord in Neuseeland lag bei 93’000 Impfdosen, er wurde im August aufgestellt.

An dem «Vaxathon» beteiligten sich Musikerinnen und Musiker, Sportstars und weitere Prominente. Die Veranstaltung wurde acht Stunden lang im Fernsehen und online übertragen. Ministerpräsidentin Jacinda Ardern hatte als Ziel die Marke von 100’000 Impfungen ausgegeben, legte im Lauf des Tages aber nach und erhöhte die Marke auf 150’000.

Eine Boeing 787 Dreamliner wird zum Impfzentrum

Die nationale Fluglinie Air New Zealand stellte für den Tag eine Boeing 787 Dreamliner als Impfzentrum bereit und stellte Bordkarten für «Flug NZVAX» aus. Sängerin Lorde (24) flog aus dem Ausland ein und erklärte, sie habe es nicht erwarten können, nach Hause zurückzukehren, um ein Konzert zu geben und alle zum Tanzen zu bringen.

Über weite Strecken der Pandemie konnten die rund fünf Millionen Menschen in Neuseeland unbelastet von dem Virus ihren Alltag normal weiterleben. Der Regierung war es gelungen, jeden einzelnen Ausbruch mit strikten Lockdowns und Kontaktnachverfolgungen auszumerzen.



Diese Null-Toleranz-Strategie versagte nach dem Auftreten der ansteckenderen Delta-Variante im August. Bis dahin verlief die Impfkampagne nur schleppend, seither hat das Land aber aufgeholt.

Vor dem Vaxathon hatten etwa 72 Prozent der Neuseeländerinnen und Neuseeländer mindestens eine Impfdosis erhalten, 54 Prozent waren vollständig geimpft. Unter den Menschen ab zwölf Jahren lagen die Zahlen bei jeweils 83 und 62 Prozent.

