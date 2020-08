Bis Sonntag Neuseeland verlängert Lockdown in Auckland

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern hat am Montag eine Verlängerung des Corona-Lockdowns in der Millionenmetropole Auckland bis Sonntag angekündigt.

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern rief die Bürger auf, in ihren Bemühungen um eine Eindämmung des Virus nicht nachzulassen und lobte die Fortschritte, die bereits gemacht worden seien.

Die Einschränkungen gelten seit dem 12. August und hätten eigentlich am Mittwoch enden sollen. Nun gilt der Lockdown in Auckland jedoch bis Sonntag.