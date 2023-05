«Neutralität wird verletzt» – SVP-Aeschi will Selenski-Rede verhindern

Die Büros der beiden Räte haben das Gesuch gutgeheissen – Selenski wird also voraussichtlich während der Sommersession …

Der SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi sieht in einer Rede von Wolodimir Selenski eine versuchte Einflussnahme – und eine Verletzung der Neutralität.

Die Videoschalte soll in der Mittagspause stattfinden – so wird Personen, die dem Event nicht beiwohnen wollen, ein eleganter Ausweg geboten.

«Unsere Neutralität wird verletzt»

Die Ukraine versuche, mit der Rede direkten Einfluss auf den parlamentarischen Entscheid hinsichtlich der Waffen- und Munitionslieferungen zu nehmen, so der SVP-Nationalrat weiter. «Unsere Neutralität wird verletzt», fürchtet Aeschi. Die Schweiz untersagt es westlichen Staaten bisher , von der Schweiz gekaufte Waffen, Fahrzeuge und Munition an die Ukraine zu liefern – einige Politiker fordern nun eine Anpassung des Gesetzes .

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski am Freitag ein Gesuch gestellt, um während der bevorstehenden Sommersession eine Rede vor dem versammelten Schweizer Parlament zu halten. Dies berichtete die «NZZ» mit Berufung auf das Büro der beiden Räte.

Auch bei anderen Fraktionen gibts Vorbehalte

Demnach wird sich Selenski in einem Video-Call an die Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamentarier wenden. Die Büros der beiden Räte haben das Gesuch gutgeheissen, wie es in einer Medienmitteilung vom Freitagabend hiess.