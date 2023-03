Schweizer Botschafter in Kiew zur Neutralität

Claude Wild war bis anfangs 2023 der Schweizer Botschafter in Kiew. In der TeleZüri-Sendung «Talk Täglich» sprach er am Montagabend unter anderem über die Schwierigkeit, die Neutralität der Schweiz in der Ukraine zu erklären. «Die Schweiz macht in der Ukraine nicht unbedingt die Figur, die die Ukraine gerne hätte», so Wild. Damit spricht er an, dass die Schweiz keine Waffen in die Ukraine liefert, weder direkt noch indirekt.