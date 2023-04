Bahnhof Luzern: «Rickroll» von Unbekannten – SBB verärgert

«Rickroll» am Bahnhof Luzern: Am 5. April flimmerte Rick Astley über einen Monitor.

Die SBB bestätigt gegenüber 20 Minuten, dass am 5. April ein «unerwünschter Inhalt» auf einem Monitor am Bahnhof Luzern abgespielt wurde.

Eine Anzeigetafel am Bahnhof Luzern zeigte am 5. April nicht das, was sie sollte. Zu sehen war Rick Astleys «Never Gonna Give You Up», ein Song, der seit Jahren ein Internet-Phänomen ist. Beim sogenannten «Rickrolling» geht es darum, nichtsahnende Menschen auf das Youtube-Video des Songs zu locken.