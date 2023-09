New Yorker Hochhaus ist der «furchterregendste Bau der Welt»

Vom Hauptquartier der «Men in Black» bis zu einem Domizil für lichtscheue Vampire über ein Nest für die von Verschwörungstheoretikern ins Feld geführten mysteriösen «Echsenmenschen» oder Reptiloiden: Das Web ist voll von Theorien über das, was sich hinter den fensterlosen Fassaden des Hochhauses an der Thomas Street 33 im New Yorker Stadtteil Tribeca verbirgt. Auch die Zentrale des Geheimdienstes NSA wird im 170 Meter hohen Gebäude vermutet – und sogar das Hauptquartier von Batman wird genannt.