New York: Flugzeug muss wegen ausgebüxtem Pferd nach Start umkehren

1 / 3 Eigentlich sollte ein Frachtflug von New York nach Lüttich für ein Pferd eine Reise um die halbe Welt werden. Screenshot In seiner Transportbox fühlte sich das Pferd aber gar nicht wohl und nahm kurzerhand Reissaus. (Symbolbild) imago stock&people Da die Piloten das Tier nicht mehr beruhigen konnten, mussten sie umkehren und wieder in New York landen. (Symbolbild) imago/Aviation-Stock

Darum gehts Ein Pferd hat in den USA kürzlich dafür gesorgt, dass ein grosses Frachtflugzeug seinen Flug abbrechen musste.

Eigentlich sollte die Boeing 747 ins belgische Lüttich fliegen.

Stattdessen endete der Flug wieder am Startflughafen.

Ein aus seiner Transportbox ausgebüxtes Pferd hat ein Frachtflugzeug kurz nach dem Start in New York zur Umkehr gezwungen. Wie US-Medien am Dienstag berichteten, entkam das Pferd eine halbe Stunde nach dem Start am New Yorker Flughafen John F. Kennedy aus seiner Box, als die Boeing 747 der Fluggesellschaft Air Atlanta Icelandic schon eine Flughöhe von 9500 Metern erreicht hatte.

«Kriegen Pferd nicht wieder unter Kontrolle»

Weil die Besatzung das Tier nicht wieder einfangen konnte, bat der Pilot die Flugsicherung um Erlaubnis, den Flug ins belgische Lüttich abzubrechen und nach New York zurückzukehren. «Wir haben kein Flugproblem, aber wir müssen nach New York zurück, weil wir das Pferd nicht wieder unter Kontrolle kriegen», sagte der Pilot laut dem Sender ABC News in seinem Funkspruch.

Magst du Pferde? Ja, ich reite seit vielen Jahren. Ja, es sind sehr elegante Tiere. Ja, vor allem als Mostbröckli. Nein, ich mag andere Tiere lieber. Nein, ich bin nicht so der Tierfreund. Ich möchte nur die Resultate sehen.

Um sicher wieder in New York landen zu können, musste das für den Transatlantikflug betankte Flugzeug 20 Tonnen Treibstoff über dem Atlantik ablassen. Laut der Website Flightradar24 konnte die Maschine bald wieder starten und landete inzwischen wie geplant in Lüttich.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.